Der halbe Hunderter ist voll

SV Satteins feierte sein 50 Jahr Jubiläum

Satteins. Mit einem dreitägigen Fest feierte der SV Satteins am Pfingstwochenende seinen 50. Geburtstag. “50 Jahre, die nicht nur Fußballsport, sondern auch gesellschaftliches und soziales Engagement in der Gemeinde bedeuten”, wie Obmann Manfred Tschann feststellte.

So kam auch der gesellige Teil am Wochenende nicht zu kurz. Am Samstagabend heizte die Gruppe “Zündstoff” den Besuchern ein, am Sonntag sorgte der Musikverein Satteins für einen zünftigen Frühschoppen. Bewirtet wurden die Gäste von den zahlreichen ehrenamtlichen Funktionären des Vereins, die sich zudem für das passende Kinderprogramm verantwortlich zeigten. Ganz ohne Sport geht bei einem Fußballverein natürlich nicht. Den Auftakt machte bereits am Freitag die erste Kampfmannschaft von Trainer Gert Zöhrer, mit einem 1:1 Unentschieden gegen Lingenau, am Samstag folgte ein großes Ortsvereineturnier, dass die Titelverteidiger “Humpa Hoppers” für sich entscheiden konnten.