Dornbirn. Kommenden Samstag erwartet Familien wieder ein besonderer musikalischer Höhepunkt im Spielboden Dornbirn. Die Jeunesse Dornbirn gastiert mit ihrem neuen Familienkonzert „Der größte Schatz“ im Rohrbach.

Ein musikalischer Spaß für Groß und Klein

Alle vierhundert Jahre wird in der Hexenstadt eine neue Königin gewählt. Das Auswahlverfahren hat es in sich: Jede Hexe, die Königin werden will, muss einen Schatz suchen, den man „nicht mit Gold kaufen kann“. Also machen sich Hexe Tiberia und der Rabe Emilio auf die Suche nach einem „unbezahlbaren“ Schatz. Der Pantomime Thiemo Dalpra und das Blockflötenquartett „La Rocaille“ verwandeln die Geschichte nach dem preisgekrönten Kinderbuch von Arcadio Lobato in ein interaktives Abenteuer. Die Besucher dürfen also schon sehr gespannt sein.

Jeunesse: Kinder- und Jugendkonzerte in ganz Österreich

Die Jeunesse ist Österreichs größter Konzertveranstalter im Bereich Klassische Musik. Darüber hinaus bietet die Jeunesse ein umfangreiches Jazz-, World-, Neue Musik- und Kinderprogramm an. Spannende Musikkrimis und musikalische Reisen in ferne Länder, Märchen und Abenteuer; sprechende Instrumente, verhexte Celli, interplanetarische Musiker – und die aktuellen Musiktrends live auf der Bühne, kurz: „Musik erleben“. Das alles und viel mehr bietet das bunte Kinder- und Jugendprogramm. Musikschuldirektor Ivo Warenitsch und Brigitte Winkel von der Jeunesse Dornbirn freuen sich auf zahlreiche Besucher und einen gelungenen Konzertnachmittag.

Veranstaltungstipp:

Der größte Schatz – Familienkonzert Jeunesse Dornbirn

Musikalische Pantomime ab 4 Jahren

Sa, 25. Feb 2017, ab 15.00 Uhr im Spielboden/Großer Saal, Färbergasse 15, 6850 Dornbirn

Eintritt: 7 Euro/ 6, Euro ermäßigt mit Familienpass

Kartenvorverkauf und Reservierung:

Jeunesse Dornbirn

c/o Musikschule Dornbirn Rosenstraße 6

Telefon: +43 (5572) 306-4851

Telefax: +43 (5572) 306-4858

dornbirn@jeunesse.at

Vorverkaufsstellen:

Dornbirn Tourismus

Rathausplatz 1

6850 Dornbirn

Tel: +43 5572 221 88

oder:

Spielboden Dornbirn

Färbergasse 15

6850 Dornbirn

Tel: +43 5572 219 33

Fax: +43 5572 219 33 – 44

E-Mail:spielboden@)spielboden.at