Der Gesundheits- und Krankenpflegeverein Ludesch lud heuer zum jährlichen Mitglieder-Ausflug nach St. Gerold in die Propstei ein.

Einmal wieder aus dem Alltag hinaus, einmal wieder die andere als die gewohnte Umgebung erleben, ist immer das Motto des jährlichen Ausflugs mit den von uns betreuten Mitgliedern. Heuer waren es 20 Mitglieder die von sieben Helfern betreut wurden, die sich von uns in das Groß Walsertal See führen ließen. In der Propsteilkirche empfing uns der Propst, Pater Kolumban und erzählte in seiner freundlichen Art über Geschichte und Sinn und Tun der Propstei, dann ging es in die Wirtschaft und hier wurden wir mit Köstlichem aus Küche und Keller verwöhnt. Natürlich ist dieser Ausflug nur mit der Unterstützung durch viele begeisterte Helfer möglich, bei denen wir uns herzlich bedanken wollen. An erster Stelle steht das Organisationsteam Angelika, Monika und Herbert und unsere Pflegefachkräfte Ines und Helga sowie Margreth vom IAP, die auch mit dabei waren. Ein Auto der Feuerwehr Ludesch mit Stefan Winkler am Steuer und das Duo Karin und „Handorgler“ Hans Bachmann mit ihrem Bus sowie der Bus von Ulrich Würbel transportierten uns sicher hin und zurück. Karin und Hans haben dazu noch mit ihren wundervollen Liedern viel zur Stimmung bei unserem Ausflug beigetragen. Wieder einmal hatten wir unser Motto „ Üs goht’s guat!“ mit der Hilfe von (einfach gesagt) Mitmenschen, verwirklichen können.