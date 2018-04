Der Frühling erwacht im Ideenpark amKumma

Im schönen Ambiente des Ideenparkes am Fuße des Kummenberges fand am Wochenende die Ausstellung „Frühlingserwachen – Wohnträume im Garten“ statt.

Götzis Die Firmen: Fend Natursteine & mehr, Amann Gartengestaltung, Beerli Sonnen- & Wetterschutz und Conceptlicht mit der stimmungsvollen Beleuchtung für Gärten und Terrassen präsentierten die neuesten Trends für den Gartenfrühling und –sommer. Zahlreiche Besucher aus dem ganzen Land fanden den Weg in den Götzner Ortsteil Kommingen und ließen sich von den Farben, Ideen und ausgefallenen Dekoartikeln für den Ourdoorbereich inspirieren. Für die jüngsten Ausstellungsbesucher stand eine Pferdekutsche an allen drei Tagen zur Ausfahrt bereit. Und köstliches Softeis in vielen Geschmacksrichtungen lud zum Probieren ein. Auch ein Streichelzoo mit Angora Hasen und Hasenjungen lockte viele kleine Tierfreunde an. Der Frühling kann kommen! VER