Der Feuerwehr ein Notstromaggregat geklaut

Neun Monate Haft für Rückfallstäter, der sich nach Verurteilung leider nicht bewährt hat.

Er war selbst einst Feuerwehrmann in Bregenz, doch damit ist es jetzt vorbei. Als er für private Zwecke für eine Musikanlage Strom brauchte, stahl der 21-Jährige nämlich im Vorkloster aus einem Feuerwehrfahrzeug ein Notstromaggregat. Er schleppte das 21 Kilo schwere Gerät zu seinem privaten Vehikel, das er zum Spaß verwendete. Dort sollte das Notstromaggregat für den entsprechenden Sound sorgen.

„Ich wollte es ja wieder zurück geben“, behauptet der junge Mann. Doch Fakt ist, einen Monat verwendete er das Gerät, das eigentlich dazu da ist, Strom zu liefern, wenn in Not geratene Menschen in einem Fahrzeug eingeklemmt sind.