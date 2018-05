Der erste Moped Ride im Ländle - 500 Mopeds düsen morgen durch Vorarlberg

Morgen findet der erste Vorarlberger Moped Ride statt. Der Start erfolgt um 7.00 Uhr in Dornbirn. 500 Mopeds werden dort gemeinsam an den Start gehen. VOL.AT traff den Obmann der Veranstaltung zum Interview.

5 Pässe, 4040 Höhenmeter und 187 km sind zu überwinden. Die wichtigste Bedingung ist natürlich mit einem richtigen Moped anzutreten. Die 50 Kubik-Raritäten mit einem Mindestalter von 30 Jahren starten auf dem Marktplatz in Dornbirn. Von dort geht die Ausfahrt über das Bödele in den Bregenzerwald – Richtung Hochtannberg – Lech Flexenpass am Arlberg – Bludenz Richtung Faschinajoch und Furkajoch – zurück nach Dornbirn.