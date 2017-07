Der Erfinder der “Ice Bucket Challenge” ist tot

Ziel der “Ice Bucket Challenge” war es, mehr Aufmerksamkeit auf die chronisch-degenerative Nervenerkrankung ALS zu lenken und Spendengelder zu sammeln. Durch die Aktion, an der sich tausende Menschen weltweit, darunter etliche Prominente, beteiligten, wurden mehrere Millionen Euro für die ALS-Forschung eingenommen. Nun ist Frates selber offenbar der Krankheit erlegen.

Typical day for big P and I … 10 hrs in the hospital followed by a relaxing night of nebulizer and gas masks @PeteFrates3 pic.twitter.com/FREKdHcUbo

— Julie Frates (@JulieFrates) 29. Juni 2017