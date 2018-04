Der eigene Garten als Oase für die Seele

Tipps für die naturgerechte Gestaltung des Hausgartens

Götzis. Die in sich geschlossene Bildungsreihe „Naturvielfalt am Kumma“ richtet sich an naturinteressierte Menschen, die nach Abschluss der insgesamt acht Module ihr Wissen auch weitervermitteln möchten. So unterschiedlich die Teilnehmer auch sind, eines haben alle: einen eigenen Garten. Dieser stand dann auch im Mittelpunkt beim Workshop „Naturoase Hausgarten“. Zu Gast waren die 16 Teilnehmer bei einer ihrer Mitstreiterinnen Caroline Büsel in Götzis, die unweit des Garnmarkts ein kleines Paradies eingerichtet hat. Dieses wurde auch schon mit der Plakette „Vorarlberger Naturgarten“, des Vereins „faktor Natur“ in Zusammenarbeit mit dem Land Vorarlberg ausgezeichnet. Die Hauptkriterien dazu, wie dann auch Kursleiterin Anna Waibel im theoretischen Teil erläuterte, sind der Verzicht auf chemische Dünger, Pestizide sowie Torf. Viele weitere Sollkriterien wie Bienen- und Insektenfreundliche Gestaltung, zahlreiche Obst- und Laubbäume sowie eine naturnahe Bewirtschaftung unter Beachtung der lokalen und saisonalen Gegebenheiten, wurden ebenfalls behandelt.