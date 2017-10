Der ECB spielte in Slowenien groß auf

Andelsbuch/Dornbirn. Ohne große Erwartungen sind die Cracks des EC Bregenzerwald am Samstagfrüh in Richtung Slowenien aufgebrochen. Immerhin warteten am Abend der Tabellenführer Olimpija Laibach und tags darauf Titelaspirant HDD Jesenice auf die Wälder. Außerdem mussten Kapitän Christian Ban & Co. das Eis zuletzt dreimal in Folge als Verlierer verlassen.

Sichere Defensive

Aber es kam alles anders wie erwartet. Gegen Laibach geriet das Team von Trainer Jussi Tupamäki zwar früh in Rückstand, Antti Kauppila gelang jedoch schon bald der Ausgleich (14.). Dank einer tollen Defensivleistung rettete man sich in die Overtime, in der Marcel Wolf nach 1:18 Minuten den umjubelten Siegestreffer erzielte.

Auch gegen die Cracks aus Jesenice, denen man sich bei der Heimpremiere noch mit 0:3 geschlagen geben musste, wuchsen die tapfer kämpfenden Wälder über sich hinaus. Maximilian Hohenegg und Marcel Wolf sorgten binnen 44 Sekunden im Powerplay für eine 2:0-Führung (8.), die die Hausherren im Mitteldrittel nicht nur ausgleichen konnten, sie gingen sogar mit 3:2 in Front. Juuso Mörsky zeichnete allerdings für den Gleichstand verantwortlich (44.). Da danach keine weiteren Tore mehr fielen, musste ein Penaltyschießen für die Entscheidung sorgen. Hier hatten die Slowenen das bessere Ende für sich. „Vater der drei Punkte“ war wieder einmal Goalie Pisa Pietiä, der die Gegner mit tollen Paraden zur Verzweiflung brachte.

Zufriedener Trainer

„Wir haben uns in diesen beiden Partien sehr gut verkauft und in beiden Spielen eine tolle Mannschaftsleistung geboten. Ich bin zufrieden mit den Fortschritten“, ließ der Coach wissen.

Am kommenden Samstag um 19.30 ist der HC Gröden in der Messeeishalle in Dornbirn zu Gast. Die Südtiroler sind bisher noch nicht richtig in Schwung gekommen und liegen mit sechs Punkten nur auf dem 15. Tabellenplatz. Die Wälder haben als Neuntplatzierte doppelt so viele Zähler auf ihrem Konto und möchten gegen die Gäste den zweiten Heimsieg einfahren.