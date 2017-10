Der ECB schwimmt auf der Erfolgswelle

Andelsbuch/Dornbirn. Im Anschluss an die erfolgreichen Auswärtsspiele in Slowenien zeigten sich die Cracks vom EC Bregenzerwald auch zuhause gegen den HC Gröden von ihrer besten Seite, siegten mit 5:1 und liegen als bestes Ländleteam auf Rang acht in der Sky Alps Hockey League.

Die Partie gegen Gröden entwickelte sich quasi zu einer One-Man-Show. Stürmer Daniel Ban war an diesem Abend von den Südtirolern nicht zu bremsen und erzielte gleich vier Treffer. Den ersten bereits nach 87 Sekunden, als sich der 23-Jährige nach Zuspiel von Marcel Wolf den Puck zweimal herrichtete und dann trocken zum 1:0 einnetzte. Die Gäste ließen sich dadurch allerdings nicht beirren und stellten bald schon den Gleichstand her (5.).

Mit offenem Visier

Danach ging es mit offenem Visier hin und her, beide Keeper standen ordentlich unter Beschuss, Zählbares schaute aber 35 Minuten lang nicht mehr heraus, auch weil auf Wälder Seite Simeon Schwinger (13.), Christian Haidinger (14.), Dominik Haberl (15.) und Panu Hyyppä (27.) Großchancen ausließen. Erst im Schlussabschnitt klingelte es dank Daniel Ban, der innerhalb von 18 Minuten einen lupenreinen Hattrick erzielte und Dominik Haberl noch viermal im gegnerischen Kasten.

„Im Schlussdrittel hat man das Potenzial gesehen, das in meiner Mannschaft steckt. Wir werden dran arbeiten, dass wir dieses künftig über ein ganzes Spiel hinweg umsetzen können“, resümierte Coach Jussi Tupamäki.

Nach dem Auswärtsspiel am Mittwochabend in Neumarkt, das bislang nur einen Zähler anschreiben konnte, kommen die Wälder Eishockeyfans bereits am Samstag wieder auf ihre Kosten. Dann tritt nämlich ab 19.30 der Tabellennachbar der Wälder, der HC Pustertal, in der Dornbirner Messeeishalle an.