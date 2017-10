Der EC Bregenzerwald festigte Rang acht

Andelsbuch/Dornbirn. Mit dem 4:2-Erfolg gegen den auswärtsstarken HC Pustertal gab es zum fünften Mal in Folge einen Punktezuwachs für die Wälder. Damit konnten sich die Cracks des EC Bregenzerwald auf dem „play-off-tauglichen“ achten Platz festsetzen.

Hartes Stück Arbeit

Bis der Sieg in trockenen Tüchern war, bedurfte es jedoch harter Arbeit. Die Gäste drückten in der Anfangsphase gehörig auf´s Tempo, Goalie Misa Pietilä wurde gleich warmgeschossen. Aus der ersten Möglichkeit der Wälder resultierte dann aber der 1:0. Daniel Ban gab einem Kauppila-Hammer die entscheidende Richtungsänderung (3.).

Nach einem schadlos überstandenen Unterzahlspiel wurden den Tupamäki-Cracks ihrerseits vier Powerplays zugesprochen, wobei hüben und drüben je einmal Torjubel aufkam. Sean Ringrose gelang zuerst ein Shorthander (8.), Christian Haidinger dann die erneute Führung (16.), als er nach einem Pfostenkracher von Henrik Neubauer zur Stelle war. Ab diesem Zeitpunkt nahmen die Wälder das Heft in die Hand und spielten druckvoll nach vorne, im Abschluss haperte es aber vorerst.

Videobeweis

Im Anschluss an einen nicht gegebenen Treffer für die Gäste nach Videobeweis wegen hohem Stock klingelte es dann aber wieder im Kasten der Südtiroler. Philipp Pöschmann mit einem platzierten Schuss in die Kreuzecke (28.) und Juuso Mörsky im Powerplay sorgten für eine komfortable 4:1-Führung. Nach dem Anschlusstreffer durch Patrick Bona (39.) warfen die Pustertaler noch einmal alles nach vorne. ECB-Goalie Misa Pietilä war allerdings nicht mehr zu bezwingen. Trainer Jussi Tupamäki freute sich: „Das war eine der besten Vorstellungen meines Team in dieser Saison. Mit Ausnahme der Ausbeute im Powerplay bin ich sehr zufrieden.“

Am Mittwoch müssen Kapitän Christian Ban & Co. beim HC Fassa (12.) antreten bevor man es am Samstag ab 19.30 zuhause mit dem HC Asiago (3.) zu tun bekommt.