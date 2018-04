Der Durchblick ist entscheidend

Augenoptiker sind Techniker, Handwerker, Berater und Verkäufer. Sie sorgen für klare Sicht.

Hohenems. Der Beruf verbindet Technik und Fashion. Bei der Anfertigung und Anpassung von Brillen und Kontaktlinsen wird in Zukunft vermehrt auf neue Technologien und individuelles Design gesetzt. „Optimale Werte, perfekter Sitz und einwandfreie Passform, hochwertiges Material und zum Typ passendes Design”, so soll die perfekte Brille lt. Sabrina Bilgeri sein. Sie absolviert ihr 4. Lehrjahr bei Hören & Sehen Greber in Hohenems. Seit ihrem 3. Lebensjahr trägt die 21-jährige selbst eine Brille. „Da ich in meinem Leben oft zum Augenarzt und Optiker musste, begann ich die ganze Sache zu hinterfragen“, schmunzelt das äußerst sympathische Mädel. „Mir gefiel die Idee, als Brillenträgerin Menschen in der gleichen Situation helfen zu können. Und genau so bin ich zu diesem Beruf gekommen.“ Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre. „Superdünne, -leichte und -stabile Fassungen sind mit Hilfe toller neuer Materialien herstellbar“, zeigt das Lehrmädchen auf ein Regal mit modischen Brillen. Über technische Entwicklungen und auch über Modetrends weiß sie Bescheid. „Retrolook ist bei Brillenfassungen und Sonnenbrillen derzeit angesagt.“ Das Berufsbild umfasst technisch-handwerkliches Know-how – von der Prüfung der Sehschärfe über die Erhebung von biometrischen Daten bis hin zur Brillenanfertigung – ebenso wie kaufmännische und verkäuferische Fähigkeiten. Kundenberatung ist zentral: Sei es bei der Auswahl der zum Typ passenden und dem Zweck angemessenen Brillenfassung, der optimalen Gläser oder in Bezug auf Pflege von Kontaktlinsen.