Der Dreikönigslauf am See hat für die Lochauer Laufsportfreunde Tradition

„Es geht hier nicht um Kilometer und Spitzenzeiten, sondern vielmehr um das Miteinander und die Bewusstseinsbildung, dass Laufen sehr gesundheitsfördernd ist und auch zum emotionellen Wohlbefinden beiträgt“, so Sportreferent Christophorus Schmid, der im Namen der Gemeinde zusammen mit dem Verein LaufTreff Leiblachtal zu diesem Event eingeladen hatte.

Gemeinsam machte man sich bei winterlichen Temperaturen auf eine lockere Runde durch das Schwarzbad bis hin zur Leiblach und hinüber in die deutsche Nachbarschaft, wo man jetzt dem See entlang in einer traumhaften, unberührten Erholungslandschaft bis zum Lindauer Strandbad Eichwald laufen kann. Natürlich wurde nach dem Lauf zusammen mit den Dreikönigslauf-Besuchern mit einem feinen Punsch bei Charly Weltle im geheizten Mitteldeck der Alten Fähre auch auf das neue Jahr angestoßen.