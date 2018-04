Der Dornbirner Sparkasse Stadtlauf steht vor der Tür

Am 4. Mai findet der 20. Dornbirner Stadtlauf in der Innenstadt statt.

Willkommen beim großen Lauf-Fest sind wieder alle begeisterten Teilnehmer, die Freude am Laufen haben. Neben den Dornbirner Schulen und Firmen werden auch heuer wieder einige Vereine mit eigenen Mannschaften beim Stadtlauf vertreten sein.

Veranstaltet wird der Stadtlauf vom SSV Dornbirn Schoren und der Sportabteilung der Stadt Dornbirn. Der Dornbirner Stadtlauf ist einer der Höhepunkte im Dornbirner Sportjahr und richtet sich in erster Linie an die zahlreichen Hobbyläufer, die sich mit Gleichgesinnten messen können. Aber auch ambitionierte Läufer kommen beim 10-Kilometer-Lauf auf ihre Kosten. Gelaufen wird in insgesamt 25 Klassen, Kinder laufen 700 Meter, Jugendliche 1.400 oder 2.100 Meter, Familien als Familienstaffel, Firmen und Genießer laufen 3,5 Kilometer. Ambitionierte Teilnehmer können wieder 10 Kilometer bewältigen. Neu ist der 10-Kilometer-Staffellauf – zwei Läufer teilen sich die Distanz (je 5 Kilometer).