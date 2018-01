Der Dino des Schulsystems: Das Poly wird 50

Seit 50 Jahren gibt es die Polytechnische Schule in Österreich und hat sich seitdem stark verändert. Entgegen dem landläufigen Ruf sieht man sich in der Polytechnischen Schule Bregenz am Infotag als zukunftsträchtiger Schultyp.

Seit 1968 gibt es das Poly, bis 1997 als polytechnischer Lehrgang, seitdem als Polytechnische Schule. Seitdem hat sich mehr verändert als nur der Name, doch eine Sache blieb gleich: Die Schule bereitet ihre Schüler in dem einen Schuljahr vor allem auf die Lehre vor.

Vorbereitung auf die Beruswelt In der modernen Polytechnischen Schule gibt es verschiedene Fachbereiche, um den Schülern in einem praxisnahen Unterricht ein Orientierungsjahr zu bieten. Gemeinsam mit den Partnern aus der Wirtschaft umfasst dies auch Exkursionen und Firmenpräsentationen – und durch die mögliche Notenverbesserung wird der Aufstieg in eine weiterführende Schule ermöglicht.