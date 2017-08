Der „Burgen-Huber“ besuchte Wucher Helicopter in Ludesch

Heimat Walgau – Burgfreunde Blumenegg

Für Liebhaber der Geschichte Vorarlbergs, die auch durch seine Burgen und Ruinen dokumentiert werden, ist der Name Franz Josef Huber sehr geläufig. Kurz gesagt, durch seine Initiave und Durchsetzungskraft haben bei uns viele Ruinen überlebt und sind wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt worden. Unermüdlich hat er geforscht und dokumentiert und dadurch viele angeregt seinem Beispiel zu folgen und sich für die langsam zerbröckelnden Zeitzeugen einzusetzen. Dazu ist der 91jährige noch heute als Archivar bei seinem ehemaligen Arbeitgeber beruflich tätig! Sein Interesse gilt aber nicht nur der Vergangenheit auch der heutigen Technik gilt sein Interesse und so besuchte er auf Einladung von Alexandra Wucher die Hangars von Wucher Helicopter. Ganz besonders interessierte ihn die Hubschraubertechnik, ist er selber immer noch fluginteressiert. So erzählte er dem ersten Flugbetriebsleiter von Wucher, Hans Bösch, dass er mit 80 Jahren einen Ballonflug machte, zum 90er bekam er einen Zeppelinflug geschenkt und zu seinem 100er möchte er einen Fallschirm-Tandemflug machen. Ein Rundgang durch die verschiedenen Hallen des größten Hubschrauberunternehmens Österreich beschloss für alle Beteiligten diesen interessanten Tag.