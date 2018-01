„Der Ballbremser“ steht in den Startlöchern

„´s Luschnouar Fasnatblättli“ erscheint auch heuer wieder am „gumpigen“ Donnerstag.

Lustenau. Der FC Lustenau 07 ist der älteste Vorarlberger Fußballclub, der bereits 1907 gegründet wurde. Mit Stolz blicken die Vereinsfunktionäre heute noch auf die lange Tradition zurück und auf die Fasnatzeitung, die der Verein jedes Jahr herausbringt. „Der Ballbremser“ ist fast so alt wie der Fußballclub. Bereits seit 110 Jahren wird über das Geschehen im Hinterstübchen der Lustenauer berichtet und so kommt manch‘ delikate Episode im Fasching ans Tageslicht. Die erste Ausgabe ist im Jahr 1908 erschienen, damals noch handgeschrieben, in Kurrentschrift. In den 1940er-Jahren kam „Der Ballbremser“ zwischendurch als „Rapid-Echo“ heraus und das Layout ging ebenso mit der Zeit und so wurde die Zeitung später auch in Farbe gedruckt.

Heuer ist die Fasnat kurz. Umso mehr muss sich das Team des „Ballbremsers“ sputen, alle Beiträge termingerecht unterzubringen. „Wir sind in Vorbereitung, das Cover ist bereits erstellt“, wird die Titelseite 2018 einmal im Voraus offiziell gelüftet. Über den Inhalt wird Stillschweigen gelegt. Hinter dem bewährten Redaktionsteam, das die Beiträge anonym liefert, steht Günter Kremmel als Drahtzieher an vorderster Front. Seit 40 Jahren koordiniert und managet er alles rund um das Lustenauer „Fasnatblättli“. Doch an seiner Seite steht zum Glück noch der Chefredakteur. Er ist derjenige, der den Kopf hinhält, wenn etwas aus den Fugen gerät oder wenn sich einer in einem Bericht zu sehr auf den Schlips getreten fühlt. Für diese Funktion hat sich Kremmel vor zwei Jahren den „Mann“ ausgesucht, dessen Kopfgröße einiges auszuhalten verspricht. Werner Hämmerle, alias „Mann“, hat dieses „dankbare“ Amt von Walter Schinagl (Tschini) übernommen.