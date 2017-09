Der Ball rollt wieder in der Stadthalle

Nach einigen Turbulenzen im Vorfeld der Saison durch einen Rechtsstreit zwischen dem RHC Wimmis und dem Schweizer Verband wurde durch eine technischen Versammlung schließlich alles dingfest gemacht, sodass dem Meisterschaftsstart nichts mehr im Wege steht.

Das lange Warten hat für die RHC-Fans ein Ende, der Ball rollt wieder! Die NLA-Saison 2017/18 ist eröffnet und die Spieler wieder heiß auf ihren ersten offiziellen Einsatz. Seit längerem spulen die Cracks um Headcoach „Chus“ Gende Meter um Meter auf den Rollen herunter. Zum Auftakt empfangen die Dornbirner am Samstag um 18 Uhr den Schweizer Vizemeister Genéve RHC in der Stadthalle.

Zu erwarten ist ein heißes Duell, denn beide Teams sind von Beginn an auf Punkte angewiesen. Der Grund verrät ein Blick auf die Tabelle – mit Diessbach, Genf und Dornbirn konnten gleich drei Vereine ihr Schiedsrichterkontingent nicht erfüllen, bekommen eine saftige Geldstrafe und starten mit sechs Minuspunkten in die Saison. Aufsteiger Thunerstern zog diesbezüglich sogar eine NLC Mannschaft zurück, bezahlt dadurch weniger Strafe und bleibt von den Minuspunkten verschont. Eine nicht ganz durchschaubare Regelung, werden hierfür doch Vereine mit der größten Dichte an Mannschaften und Nachwuchsklassen bestraft.

Nichtsdestotrotz nehmen die Dornbirner den Punktekampf an und werden alles daran setzen sich für die Play-Offs zu qualifizieren. Ein Auftaktsieg im direkten Duell ist dadurch für beide Teams von großer Bedeutung. Die Dornbirner haben sich im Vorfeld gut vorbereitet und den Kader mit weiteren U20-Spielern ausgebaut. Bei den Calvinstädtern tauchen mit David Cosme und Guillem Coll zwei neue Spanier in der Kaderliste auf, reagiert haben die Westschweizer dabei bestimmt auf den Torhüterabgang von Marc Blöchlinger (zum RHC Uri) und auf den langzeitgesperrten Federico Garcia Mendez. Auch der rotgesperrte Flavio Da Silva wird den Genfern noch in den ersten fünf Ligapartien fehlen. Letzte Saison verliefen die Aufeinandertreffer sehr eng und unglaublich mitreißend, ein Spiel wurde nach regulärer Spielzeit gewonnen, eines nach Verlängerung und das Cup-Halbfinale nach Penaltyschiessen.

Eine Saison die keine Fehler verzeiht und viel Spannung mit sich bringt. Die Mannschaft ist bereit und freut sich auf die neue Herausforderung. Zuvor treffen die U20 um 16 Uhr ebenfalls auf die Westschweizer Genéve RHC. Jeder Punkt zählt genauso wie jeder Fan! Sei auch du beim Saisonauftakt dabei und unterstütze die Dornbirner bei ihrem ersten Heimspiel lautstark.

Schweizer NLA

Samstag, 23. September 2017, Stadthalle

18 Uhr, RHC Dornbirn – Genéve RHC

16 Uhr, U20

