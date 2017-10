Weil er selbst aber nicht mehr singt, hat er sich Newcomerin ALMA an die Seite geholt. Die Finnin hat im letzten Jahr mit “Chasing High” und “Dye My Hair” den großen Durchbruch geschafft. In “All Stars” zeigt ALMA’s Powerstimme alles, von rau bis gefühlvoll. Dazu noch poppige Elektro-Beats und fertig ist der Wohlfühlsong.

Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp der Woche: Martin Solveig feat. ALMA mit “All Stars”.