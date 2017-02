Ihre Musik ist eine Mischung aus Blues und Rock und klingt irgendwie typisch nordisch. Dabei stehen in “Way Down We Go” vor allem Gitarre, Schlagzeug und Klavier im Vordergrund. Im Hit geht’s darum, dass es mit so ziemlich allem immer weiter runter geht. Für die Jungs gilt genau das Gegenteil: Für sie geht’s mit diesem Gänsehaut-Kracher eindeutig nach oben! Wir lieben die Jungs auf jeden Fall jetzt schon. Der Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp: Kaleo mit “Way Down We Go”.