Jetzt will Harry mit seiner ersten Solo-Single voll durchstarten. Wer jetzt aber den Abklatsch eines One Direction-Songs erwartet, irrt gewaltig. Denn „Sign Of The Times“ ist im Vergleich zu den Gute-Laune-Songs seiner Kollegen eine langsame Ballade, bei der man Gänsehaut bekommt. In England hat es der Song schon an die Spitze der Charts geschafft – bei uns ist er auf dem besten Weg dahin. Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp: Harry Styles mit „Sign Of The Times”!