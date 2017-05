So viele Hits wie er hat derzeit sonst keiner in den Charts: Ed Sheeran! Nach „Shape of You“ und „Castle on the Hill“ haut er jetzt mit „Galway Girl“ den nächsten Hit raus.

Damit widmet er der irischen Kleinstadt Galway jetzt einen eigenen Song. Die Idee zum neuen Hit ist Ed Sheeran im Studio gekommen. Mit dabei war dort die irische Folkband Beoga, die eine entscheidende Rolle bei „Galway Girl“ spielt. Hier trifft Rap auf Irish Pub – und das macht richtig gute Laune. Wir gönnen dem sympathischen Rotschopf seinen unglaublichen Erfolg! Der Antenne Vorarlberg – Hit-Tipp: Ed Sheeran mit „Galway Girl”! (Red.) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken