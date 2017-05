Der Antenne Vorarlberg Hit-Tipp: Alma mit “Chasing Highs”

Die finnische Sängerin meldet sich mit ihrem neuen Song “Chasing Highs” zurück! Nach den Megahits “Dye My Hair” und “Bonfire” zusammen mit Felix Jaehn bleibt die 21-jährige ihrem poppig-lässigen Stil treu: “Chasing Highs” ist ein perfekter Sommersong zum chillen, aber auch um den Dancefloor zu erobern. Alma erklärt es so: “Ich bin ein Mix aus allem. Ich mag House, Elektro, Hiphop, R&B, Soul und Jazz. Aber mit Pop und Dance kenne ich mich am besten aus.” Der ANTENNE VORARLBERG – Hit-Tipp diese Woche: Alma mit “Chasing Highs”!