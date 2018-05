Der Altacher Sagenwelt auf der Spur

Mittelschüler präsentieren Buch über die sagenhafte Geschichte rund um ihr Heimatdorf

Altach. Ein ganz besonderes Projekt absolvierten die Schüler der 1c Klasse der Altacher Mittelschule. Im Rahmen der beiden Fächer Deutsch sowie Bildnerische Erziehung erforschten sie die Geschichte der Altacher Sagenlandschaft. Neben der eigentlichen Literatur begab man sich auch zum Lokalaugenschein an die verschiedenen Orte im Gemeindegebiet, an denen die Sagen stattgefunden haben sollen. Zusammen mit Klassenlehrerin Birgit Grahber erarbeiteten die Schüler so ein eigenes Buch, bei dem sowohl die Texte als auch die entsprechenden Bilder selbst gestaltet wurden. Mangels eines Budgets für eine Druckerei, wurden die Seiten alle selbst gedruckt und geschnitten. Endergebnis eine stattliche und liebevoll gestaltete Sammlung von insgesamt sieben Altacher Sagen.