Depeche Mode kommen zum OpenAir St. Gallen

Die Veranstalter haben den ersten Headliner für das OpenAir St. Gallen bekannt gegeben: Es ist niemand geringeres als die britische Kultband Depeche Mode. Am kommenden Wochenende startet der Karten-Vorverkauf für das Festival.

Trotz winterlichen Temperaturen ist St. Gallen schon wieder in Festivallaune. In rund sieben Monaten findet das 42. OpenAir Festival statt. Nun gaben die Veranstalter bekannt, dass die britische Band Depeche Mode am Samstagabend im Sittertobel auftreten wird. Die Briten sind bereits seit über 30 Jahren im Musikbusiness tätig und haben über 100 Millionen Tonträger verkauft.