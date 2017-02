Denkmal für Literaturnobelpreisträger Garcia Marquez in Kuba

Die Statue stammt von dem Bildhauer Jose Villa Soberon - © APA (AFP)

Knapp drei Jahre nach dem Tod von Gabriel Garcia Marquez ist in der kubanischen Hauptstadt Havanna eine Bronzestatue des kolumbianischen Schriftstellers enthüllt worden. Das Denkmal sei eine Hommage an den Literaturnobelpreisträger, “der so eng verbunden war mit Havanna, der Karibik und Kuba”, sagte Kolumbiens Botschafter Gustavo Bell am Donnerstag.