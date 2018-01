Denise Neufert siegt bei der Jubiläumsauflage

Die Dornbirnerin Denise Neufert und der Schweizer Stefan Schmauder aus Diepoldsau siegten bei der Jubiläumsauflage vom 20. Altacher Silvesterlauf. Mehr als zweitausend Läufer und viele hunderte Besucher entlang der Strecke sorgten bei angenehmen Temperaturen für ein richtiges Spektakel.

Die Spitzenläufer in der heimischen Szene haben sich mit ausländischen Athleten bei der 20. Auflage vom Altacher Silvesterlauf nochmals gemessen. Denise Neufert aus Dornbirn gewann die Langdistanz bei den Frauen mit mehr als einer Minute Vorsprung auf die Deutsche Jutta Brod. Patrick Spettel aus Langen bei Bregenz wurde in der Langdistanz der Männer Dritter. Das Talent Anna Sophie Meusburger aus Bezau belegte in der Kurzdistanz Rang drei. Platz zwei für den Dornbirner Jakob Mayer in der Kurzdistanz der Männer. Stark auch Larissa Gabriel mit Rang zwei in der Altersstufe bis 35 Jahre über 12,4 Kilometer mit 53:12 Minuten.