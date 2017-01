Den Vorarlberger Weg gehen

Wie beurteilen Sie die wirtschaftliche Entwicklung in Vorarlberg im Jahre 2017? Wichtige Indikatoren liegen derzeit im positiven Bereich. Die Wertschöpfungs- und Exportzahlen zeigen dies eindeutig. Die Effekte durch die Steuerreform, die den Konsum antreiben, scheinen auch zu greifen. Auch die Arbeitsmarktdaten gehen in die richtige Richtung. Wir sehen uns aktuell einer steigenden Beschäftigung und sinkenden Arbeitslosigkeit, zumindest in Vorarlberg, gegenüber. Die Lage bleibt aber speziell in diesem Bereich auch 2017 noch sehr angespannt.

Welche beschäftigungspolitischen Impulse sind von Ihrer Seite geplant? Wir werden in Vorarlberg neue Wege der Zusammenarbeit gehen. Mit der Arbeiterkammer haben wir diesen Schulterschluss im Kampf gegen den Fachkräftemangel bereits vollzogen. Wenn die Situation es erfordert, müssen wir in Vorarlberg eigene Wege beschreiten können. Aus unserer Sicht sind dazu vor allem ein investitionsfreundliches Klima und ebensolche Rahmenbedingungen unumgänglich, damit Unternehmen die so wichtigen Arbeitsplätze schaffen können.

Was unternehmen Sie, damit Vorarlberg mit der digitalen Entwicklung Schritt halten kann? Eine digitale Strategie für dieses Land wäre ein erster wichtiger Schritt. Wir als Wirtschaftskammer Vorarlberg gehen dieses Thema in vier konkreten Schritten an. Mit den digitalen Perspektiven schaffen wir konkretes Rüstzeug, heruntergebrochen auf alle Ebenen. Dieses vermittelte Wissen kann dann sofort im eigenen Unternehmen umgesetzt werden. Mit dem WIFI positionieren wir uns im Bereich der Qualifizierung. Zudem werden wir in Zukunft hier auch im Forschungsbereich konkrete Unterstützungsmöglichkeiten am Standort Vorarlberg anbieten. 2017 steht ebenfalls die Vernetzung der Digitalisierungsunternehmen mit der Wirtschaft in Vorarlberg im Zentrum unserer Überlegungen.