. „Den Unternehmensgeist wecken“

In Vorarlberg werden im Schnitt knapp 1000 Unternehmen pro Jahr gegründet. Die VN sprachen darüber mit WKV-Präsident Hans-Peter Metzler.

Was sind die wichtigsten Voraussetzungen für den Schritt in die Selbstständigkeit?

Metzler: Der Glaube an die Geschäftsidee, aber auch an sich selbst. Eine gewisse Portion Risikobereitschaft und die Fähigkeit am Ball zu bleiben und gewisse Durststrecken durchzutauchen. Engagiertes Arbeiten mit dem passenden Know-how, klare Zielsetzungen, keine Angst vor Rückschlägen gepaart mit einer sinnvollen Absicherung für Krisenzeiten sind Faktoren für einen Unternehmenserfolg über Jahre hinweg. Und zu guter Letzt gehört das Bauen auf einen begleitenden Partner wie das Gründerservice der Wirtschaftskammer dazu.

Wo erhalten Interessierte die erforderlichen Informationen?

Metzler: Es sind vielfältige Informationen einzuholen: Über den Markt, betriebswirtschaftliche und rechtliche Erfordernisse, potenzielle Kunden oder etwa über andere Unternehmen im jeweiligen Bereich. Das Gründerservice der Wirtschaftskammer ist hier erste Anlaufstelle mit einem umfassenden Informationsund Beratungsangebot. Unser Gründerservice teilt sich in drei Bereiche auf. Es bietet Beratungen zur Unternehmensgründung, zur Betriebsnachfolge und erweitert das Geschäftsfeld nun auf den Bereich Startup/ Digital. Zudem bieten wir regelmäßige Plattformen für Austausch und Vernetzung an. Jährlich werden 1000 Gründerinnen und Gründer in individuellen Beratungen und Gründerworkshops zu betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Fragestellungen betreut. Auch das Gewerbeanmeldeservice erfreut sich großer Beliebtheit. Über 1800 Kunden haben 2016 dieses Service genutzt. Die Wirtschaftskammer österreichweit ist klar erste Anlaufstelle für Gründerinnen und Gründer. Knapp 90 Prozent der Gründerinnen haben sich von der WK beraten lassen.

Wie unterstützen die Wirtschaftskammer Vorarlberg sowie das Land Vorarlberg, die Gemeinden und der Bund die Unternehmensgründer?

Metzler: Die Unterstützungen sind vielfältig. Sie reichen von Zuschüssen für Investitionen, über Haftungsübernahmen für Kredite, Befreiung bei gewissen Gebühren und Abgaben, kostenlose oder geförderte Beratungsleistungen und Veranstaltungen bis hin zu Mietzuschüssen in bestimmten Gemeinden.

Warum sind Unternehmensgründungen für die Vorarlberger Wirtschaft so wichtig?

Metzler: Da jährlich eine gewisse Anzahl von Betrieben ihre Tätigkeit einstellt, ist es wichtig, für unternehmerischen Nachwuchs zu sorgen. Neue Betriebe sind für die Attraktivität und Anziehungskraft einer Region essenziell. Sie schaffen Arbeitsplätze und tragen zur Leistungsfähigkeit, Sicherung und Weiterentwicklung einer Region bei. Gründer schaffen im Schnitt 2,4 Arbeitsplätze im Jahr der Gründung – durch Vorleistungs- und Kaufkrafteffekte werden 5,3 Arbeitsplätze geschaffen. Junge Unternehmen besetzen oft auch Nischen mit innovativen Ideen, die von etablierten Unternehmen nicht wahrgenommen werden. Daher ist es wichtig, den Unternehmensgeist zu wecken. Das hat viel mit Stimmung und Bewusstseinsbildung zu tun. Hier muss man früh ansetzen, etwa schon am Beginn der Bildungslaufbahn im Elementarpädagogikbereich.

Wie hat sich die Zahl der neuen Unternehmen im Land entwickelt?

Metzler: In Vorarlberg werden im Schnitt knapp 1000 Unternehmen pro Jahr neu gegründet. Seit Mitte der 90er-Jahre ist diese Entwicklung relativ konstant.

Was ist der Unterschied zwischen einer klassischen Unternehmensgründung bzw. -übernahme und einem Startup- Unternehmen?

Metzler: Ein Start-up-Unternehmen ist grundsätzlich definiert als Unternehmen zwischen 5 und 10 Jahren alt, es ist technologieorientiert, verfolgt ein innovatives Geschäftsmodell und hat ein signifikantes Beschäftigungsoder Umsatzwachstum oder strebt dies an. Das Erfolgsrisiko ist entsprechend hoch. Für die Entwicklung ihrer Produkte, die Markterschließung und Marktwachstum sind meist erhebliche finanzielle Mittel erforderlich. Fakt ist aber, dass wir in Zeiten zunehmender Digitalisierung leben und uns diesem Trend zu mehr digital nicht verschließen können und dürfen. Darum braucht es heute Unterstützung für die Technologien von morgen. Und das ganz unabhängig davon, wie man die betroffenen Unternehmen bezeichnet.

Wenn man die aktuellen Zahlen betrachtet, wie groß ist der Anteil von Start-ups an den gesamten Gründungen?

Metzler: Nach Hochrechnungen der KMU Forschung Austria werden in Österreich jährlich zwischen 500 und 1000 Start-ups gegründet. Damit sind rund 1,5 bis drei Prozent aller Neugründungen der gewerblichen Wirtschaft pro Jahr Startups. Die Experten der KMU Forschung Austria schätzen, dass es in Österreich derzeit zwischen 2000 und 4000 Start-ups laut üblicher Definition (jünger als zehn Jahre, signifikantes Umsatz- und/ oder Beschäftigungswachstum und technologische Innovation oder innovatives Geschäftsmodell) gibt.

In welchem Verhältnis verteilen sich die Unternehmensgründungen in Vorarlberg auf die einzelnen Branchen?

Metzler: Die meisten Gründungen erfolgen im Gewerbe und Handwerk, gefolgt vom Handel und dem Bereich Information und Consulting. Betrachtet man die Branchen etwas genauer, finden die meisten Neugründungen im Bereich der Unternehmensberatung und Informationstechnologie statt. Dahinter rangieren Persönliche Dienstleistungen, der Direktvertrieb sowie die Sektoren Werbung und Marktkommunikation bzw. Versand und Internethandel. Bei den klassischen Gewerbe- und Handwerksbetrieben oder Handelsbetrieben verteilen sich die Gründungen auf sehr viele unterschiedliche Branchen.

Gibt es signifikante Unterschiede auf die Verteilung in den anderen Bundesländern?

Metzler: In Vorarlberg liegen die Gründungen im Gewerbe und Handwerk mit 40,9 Prozent praktisch im Österreichschnitt von 41,8 Prozent. Im Handel liegt Vorarlberg mit 31,6 Prozent doch 5 Prozent über dem österreichischen Mittel. Bei der Sparte Information und Consulting sowie Verkehr sind in Vorarlberg geringfügig weniger Gründungen als im Österreichschnitt. Im Tourismus und in der Freizeitwirtschaft entsprechen die Gründungen voll dem Österreichtrend.

Wie wichtig ist die Rolle der Vorarlberger Leitunternehmen als Partner von Gründungen?

Metzler: Laut neuester Studie des IWI (Industriewirtschaftlichen Instituts) im Auftrag der IV Vorarlberg, generieren 16 Vorarlberger Leitbetriebe (wenn alle Konsum- und Investitionseffekte, die durch die Tätigkeit dieser Firmen ausgelöst werden, berücksichtigt werden) eine gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung in Vorarlberg von 3,19 Milliarden Euro. Davon profitieren natürlich nicht nur etablierte Unternehmen, sondern auch Jungunternehmen und Neugründer. Zulieferer in der Produktion, Bau- und Baunebengewerbe, Handel, Dienstleister und Consultingunternehmen bis hin zu Tourismus und Freizeitwirtschaft sowie digitale Startups profitieren im Umfeld der Aktivitäten Vorarlberger Leitbetriebe.

Welche Überlebenschancen hat statistisch ein Unternehmensgründer in Vorarlberg?

Metzler: Es gibt dazu ausschließlich österreichweite Zahlen, diese treffen aber auf das gesamte Bundesgebiet zu. Die ermittelte Lebensdauer von neu gegründeten Unternehmen ist insgesamt hoch: Nach drei Jahren bestanden noch acht von zehn Unternehmen, nach fünf Jahren sind fast 68 Prozent der Unternehmen am Markt tätig, nach sieben Jahren sind es 60 Prozent. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass die Übergänge zwischen selbstständiger und unselbstständiger Erwerbstätigkeit immer fließender werden. Daher gibt es auch Selbstständige, die für eine gewisse Zeit wieder unselbstständig erwerbstätig sind.

Zur Person

Hans-Peter Metzler Hotelier („Das Schiff“ in Hittisau), Präsident der WKV

Geboren: 8. August 1965

Ausbildung: Matura

Laufbahn: Übernahme „Das Schiff“ in Hittisau, Spartenobmann Tourismus

Familie: verheiratet, drei Töchter

Es ist für die Region Vorarlberg wichtig, für unternehmerischen Nachwuchs zu sorgen. Hans-Peter Metzler