"Den Stürmen der Zeit getrotzt"

Seit Kaiserin Maria Theresia rücken die Hörbranzer Fronleichnamsschützen aus

Wenn an Fronleichnam und am darauffolgenden Sonntag die Fronleichnamsschützen und die Musikkapelle in Hörbranz aufmarschieren, die Prozession und die gesamten Festlichkeiten umrahmen und aktiv mitgestalten, so geschieht dies seit rund 250 Jahren. Schon damals, als Kaiserin Maria Theresia und später ihr Sohn Joseph II über das große Habsburgerreich herrschten, rückten die Hörbranzer Schützen und die Musikkapelle – zu dieser Zeit noch „türkische Musik“ oder auch „Feldmusik“ genannt – an Fronleichnam aus.