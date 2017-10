Den richtigen Durchblick in Göfis erleben

Mit den ARGE ALP Sommerspielen wird eine Sportstätte – der Wald Hoher Sattel und Tona – belebt. Junioren, Senioren und Elite erleben einen Einzellauf mit einer mehrfärbigen Karte im Massstab 1:10.000. Am Vormittag werden die Laufkarten gelesen und in Windeseile in das Gelände umgesetzt. Der abenteuerliche Sport bringt zahlreiche Erlebnissen für die Läufer und Läuferinnen aus den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Graubünden, Lombardei, Salzburg, St. Gallen, Südtirol, Tessin, Thurgau, Tirol, Trentino und Vorarlberg.

Details auf der Homepage

www.argealp2017ol.at