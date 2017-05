Den Frühling am Sunnahof genießen

Göfis. (etu) Es lachte die Sonne, als am Biobauernhof Tufers der „Frühling am Sunnahof“ stattfand. Rund 3500 Menschen mit und ohne Behinderungen feierten „mitanand“ das jährliche Fest mit abwechslungsreichem Programm, kulinarischen Highlights und „bsundriger“ Atmosphäre.

Besonderen Tag erlebt

Das Sunnahof-Team und viele Freiwillige sorgten für das leibliche Wohl der Gäste. Zudem gab es einen umfassenden Einblick in die verschiedenen Arbeitsbereiche des Bio-Bauernhofs der Lebenshilfe Vorarlberg. Auch konnten die hofeigenen Bio-Produkte, Setzlinge aus der Gärtnerei oder Produkte aus der Tischlerei erworben werden. Die Gourmet Manufaktur „Sabine + Xaver“ aus dem Großen Walsertal zeigte, wie ihre Bio-Kekse hergestellt werden. Natürlich durften sich die Gäste, wie zum Beispiel Landtagsabgeordneter Werner Huber, Lebenshilfe-Präsidentin Gabriele Nußbaumer, der Fraxner Bürgermeister Steve Mayr, die Vorstandsmitglieder Raimund Frick und Gerhard Huber (beide Lebenshilfe Vorarlberg) sowie Arnold Feuerstein (Beiratsvorsitzender des Sunnahof) persönlich vom einzigartigen Geschmack überzeugen.

Für die kleinen Gäste gab es die beliebten Klassiker wie die Hangrutsche, die Strohpyramide, das „Werkeln“ in der Tischlerei zum Muttertag und den Traktor-Parcours. Der Musikverein Göfis unter der Leitung von Franz Budin sorgte für die musikalische Unterhaltung. „Bei bester Stimmung konnten wir noch mehr Gäste als die letzten Jahre begrüßen. Menschen mit und ohne Behinderungen haben ganz selbstverständlich miteinander gefeiert und einen besonderen Tag erlebt“, so Sunnahof-Geschäftsführer Thomas Lampert.