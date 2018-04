Den Bienen auf der Spur

Seit zwölf Jahren gibt es in Nenzing-Beschling ein Bienenmuseum – Edith Berchtold betreibt es mit sehr viel Liebe.

Seit zwölf Jahren gibt es in Nenzing-Beschling ein Bienenmuseum – Edith Berchtold betreibt es mit sehr viel Liebe. ©Elke Kager Meyer

Bienen und in den letzten Jahren leider auch das Bienensterben sind in aller Munde. Im Bienenmuseum „Immenhof“ von Edith Berchtold in Nenzing-Beschling gibt es viel Wissenswertes darüber zu entdecken.

Das Museum hat sich weit über Vorarlbergs Grenzen hinaus einen Namen gemacht. „Unsere Gäste sind in jeder Altersgruppe – von Kindergartenkind bis zum Senior – sehr gerne kommen auch Familien und Gruppen zu uns“, erzählt die Beschlingerin.

Jeden Freitag geöffnet