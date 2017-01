„Den besten Eindruck gewinnt man vor Ort“

„Begonnen hat alles damit, dass mir meine Eltern erzählt haben, dass illwerke vkw einen Lehrlingsinfotag organisiert, an dem man sich alles genau ansehen kann. Das war wichtig für meine Entscheidung, wo und welchen Beruf ich lernen möchte“, erzählt Noah. Kurzfristig entschloss sich der damals 14-Jährige, seiner möglichen Arbeitsstätte einen Besuch abzustatten. „Vor Ort wurde ich sehr freundlich empfangen und von den aktuellen Lehrlingen herumgeführt“, so Noah. Beim Rundgang durch die modernen Räumlichkeiten des mehrfach ausgezeichneten Ausbildungsbetriebs erfuhr Noah nicht nur sehr viel über die Lehrberufe, die illwerke vkw anbietet, sondern auch einige interessante Fakten, wie es hinter den Kulissen zugeht. „Insiderwissen“ gab es direkt von den Lehrlingen, die wertvolle Tipps für das Schnuppern, die Bewerbung oder den Aufnahmetest gaben.

Fundierte Ausbildung mit Mehrwert

Noah scheute sich auch nicht, Fragen zu stellen und erhielt auf diese Weise allerhand spannende Infos über die zahlreichen Vorteile einer Lehrausbildung bei illwerke vkw. Besonders beeindruckt zeigte er sich von den vielfältigen Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. „Neben der fundierten Ausbildung bietet das Unternehmen auch Exkursionen, Austausche oder ein tolles Aus- und Weiterbildungsprogramm“, so Noah. Auch das attraktive Prämiensystem, mit dem der motivierte Einsatz der Lehrlinge belohnt wird, hat es ihm angetan. In erster Linie war es aber der spannende Beruf in einer interessanten Zukunftsbranche, der den Ausschlag für Noahs Bewerbung bei illwerke vkw gegeben hat.

Von Beginn an voll integriert

Nach dem erfolgreichen Aufnahmetest und der mit Freude zur Kenntnis genommenen Zusage durch das Unternehmen startete Noah im September 2016 seine Berufskarriere und schaut zufrieden auf das erste halbe Ausbildungsjahr zurück. „Das Tolle an meiner Ausbildung ist, dass ich ab dem Start direkt bei Projekten mitarbeiten konnte. Hier hat man nicht das Gefühl, ‚nur Lehrling‘ zu sein, sondern kann von Anfang mit anpacken. Interessant finde ich auch, dass man in viele andere Fachbereiche hineinschnuppern kann – so bekommt man einen guten Überblick und kann direkt verstehen, wie das Unternehmen funktioniert“, ist Noah begeistert.

Lehrlingsinfotag am 27. Jänner

Für alle, die es Noah gleichtun möchten, lädt illwerke vkw am Freitag, dem 27. Jänner 2017, von 14 bis 17 Uhr zum Lehrlingsinfotag 2017 nach Bregenz in die Weidachstraße 6 und nach Vandans in die Anton-Ammann-Straße 12. Alle weiteren Informationen zur Lehrausbildung bei illwerke vkw gibt’s online auf www.lehrlinge.illwerkevkw.at