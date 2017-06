Demonstrationen für Rechte der LGBT-Community in den USA

Tausende Menschen sind am Sonntag in den USA für die Rechte von Lesben und Schwulen, Bisexuellen und Transgender auf die Straße gegangen. Der sogenannte “March for Unity and Pride” fand in mehreren Städten statt. “Wir haben eine Regierung, die bewusst die Reche von homosexuellen und transsexuellen Menschen nicht anerkennt”, sagte einer der Demonstranten. “In den letzten 8 Jahren haben wir so viel erreicht und ich denke nicht daran, das einfach so aufzugeben.”

Trump gegen Schwule und Lesben

AFP © AFP

Viele Demonstranten stören sich an der gegen sie gerichteten Politik von US-Präsident Donald Trump. Der hatte angekündigt, eine Richtlinie seines Vorgängers Obama zurückzunehmen. Demnach sollen transsexuelle Schüler nicht mehr selbst wählen können, ob sie auf die Jungen oder Mädchentoilette gehen. Bis Ende Juni sind in vielen Städten weitere Demonstrationen und Protestaktionen geplant.(reuters)