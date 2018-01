Demonstration in Wien für Iran-Protestbewegung

Im Rahmen einer Demonstration haben am Samstag in Wien Hunderte Menschen ihre Unterstützung der Proteste im Iran gegen das Regime und für mehr Grundrechte gezeigt. "Österreich und die EU-Staaten müssen klar gegen das Regime im Iran Position beziehen - eine Reisewarnung reicht nicht", sagte die Veranstalterin Mahsa Abdolzadeh gegenüber der APA.

Tatsächlich wurden während der friedlichen Demonstration, an der sich laut Polizei 250 Personen beteiligten und laut Veranstaltern 500, kaum politische und religiöse Symbole gezeigt – die israelischen Fahnen, die einige Aktivisten entrollten, wurden nach einer kurzen Diskussion mit Abdolzadeh weggepackt. Als Symbol des Protests dienten bei einigen Teilnehmern weiße Halstücher auf Stangen. Dies verweist auf die unbekannte junge Iranerin, die vergangene Woche auf einem öffentlichen Platz ihr weißes Kopftuch abgenommen und als Fahne an eine Stange montiert hatte, um gegen die Zwangsverschleierung zu protestieren. Mittlerweile ist sie zum Symbol der Proteste gegen das Mullah-Regime geworden.

Zu den Teilnehmern gehörten viele Exil-Iraner. “In Persien herrscht Unzufriedenheit und Ungerechtigkeit. Der Iran ist ein reiches Land, aber die Regierung verwendet das Geld in Syrien und im Irak, und die Leute verhungern”, so eine iranische Demonstrantin. “Die Leute sind arbeitslos und werden von den Mullahs unterdrückt, die das Geld der Menschen in die eigenen Taschen stecken”, erklärte eine andere Teilnehmerin. “Es gibt keine Meinungs- und Religionsfreiheit. Ich bin konvertierte Christin und meine Regierung will mich umbringen”, fuhr sie fort.