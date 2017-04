Demonstration gegen Putin in Moskau trotz Verbots

Demonstranten fordern von Putin Verzicht auf erneute Kandidatur - © APA (AFP)

Trotz eines Verbots haben Hunderte Oppositionsanhänger in Moskau gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin demonstriert. Ein Großaufgebot der Polizei war am Samstag vor einem Büro der Präsidialverwaltung in Moskau im Einsatz, griff aber zunächst nicht ein.