Demonstration gegen neuen Präsidenten Macron in Paris

An der von einem großen Polizeiaufgebot begleiteten Demonstration beteiligten sich nach Angaben der Organisatoren zwischen 7.000 und 10.000 Menschen. Die Polizei sprach von 1.600 Teilnehmern. Am Rande der Kundgebung kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, ein Demonstrant wurde festgenommen. Aufgerufen hatte des linksgerichtete Bündnis “Front social” (Soziale Front). Auf Plakaten war zu lesen “Der Staat ist kein Unternehmen” und “Freiheit heißt nicht Verarmung”.

Der frühere Wirtschaftsminister Macron will unter anderem das Arbeitsrecht weiter reformieren. Deswegen hatte es im vergangenen Jahr in Frankreich bereits Massenproteste gegeben. Der Pro-Europäer Macron hatte die rechtspopulistische EU-Gegnerin Marine Le Pen bei der Stichwahl am Sonntag mit 66,1 Prozent klar besiegt. In Berlin und Brüssel wurde dies mit Erleichterung aufgenommen, da Le Pen für einen französischen EU-Austritt geworben hatte.

Macrons vor rund einem Jahr gegründete Bewegung “En Marche!” kündigte eine Neuaufstellung an. Die Gruppierung heißt künftig “La Republique en Marche” (Die Republik in Bewegung). Wie erwartet legte Macron den Vorsitz nieder, um sich ganz seinen Aufgaben als Präsident widmen zu können. Den Interims-Vorsitz übernimmt die Delegierte Catherine Barbaroux, die unter verschiedenen französischen Arbeitsministern als Referentin gearbeitet hat.

“La Republique en Marche” will bis Donnerstag die Namen der 577 Kandidaten für die Wahl zur Nationalversammlung am 11. und 18. Juni bekanntgeben. Nach Angaben von Generalsekretär Richard Ferrand soll jeder zweite aus der Zivilgesellschaft stammen. Zudem sollen 50 Prozent Frauen sein. Es werde keine Kandidatur von Anhängern akzeptiert, die kein reines Vorstrafenregister hätten, bekräftigte Ferrand.

Macron übernimmt am kommenden Sonntag als jüngster Präsident der französischen Geschichte die Amtsgeschäfte. Anschließend will er seine vorläufige Regierungsmannschaft vorstellen. Mit besonderer Spannung wird erwartet, wen er als Premierminister einsetzt. Ferrand schloss einen Kandidaten aus dem konservativen Lager nicht aus.

Macron und US-Präsident Donald Trump wollen sich erstmals Ende Mai am Rande des NATO-Gipfels treffen. Wie das Weiße Haus in Washington nach einem Telefonat der beiden Politiker mitteilte, wurde ein Treffen am 25. Mai vereinbart. Trump habe seinen Wunsch geäußert, eng mit Macron zusammenzuarbeiten, um die “gemeinsamen Herausforderungen” anzugehen. Der amerikanische Präsident habe die “lange und solide Tradition der Zusammenarbeit zwischen den USA und ihrem ältesten Verbündeten, Frankreich”, unterstrichen, hieß es weiter. Zuvor hatte Trumps Sprecher Sean Spicer mitgeteilt, der US-Präsident habe Macron telefonisch zum Wahlsieg gratuliert.

(APA/ag.)