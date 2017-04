Demonstration am Jahrestag der Katastrophe von Rana Plaza

Bisher wurde kein Verantwortlicher der verurteilt - © APA (AFP)

Mit einer Demonstration haben tausende Textilarbeiter in Bangladesch der tödlichen Katastrophe im Fabrikkomplex Rana Plaza gedacht. Sie jährte sich am Montag zum vierten Mal. Der Komplex in einem Vorort der Hauptstadt Dhaka war am 24. April 2013 unter dem Gewicht mehrerer illegal aufgestockter Etagen eingestürzt. Dabei wurden mehr als 1.100 Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt.