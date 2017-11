Demokraten-Senator Al Franken der Übergriffe beschuldigt

Die Serie von Beschuldigungen wegen sexueller Übergriffe von Prominenten auf Frauen in den USA hat nun auch die Demokratische Partei erreicht. Die Schauspielerin und Musikerin Leeann Tweeden beschuldigt den Senator und früheren Humoristen Al Franken, ihr im Vorfeld eines gemeinsamen Auftritts vor Soldaten in Afghanistan zu nahe gekommen zu sein.

Franken sitzt seit 2008 für die Demokraten im US-Senat. Der Senator reagierte gegenüber der “Washington Post” zurückhaltend auf die Vorwürfe. “Ich erinnere mich an die Probe für den Sketch sicherlich nicht in dieser Weise. Aber ich sende meine tiefste Entschuldigung an Leeanne. Es sollte witzig sein, aber das war es nicht. Ich hätte das nicht tun sollen”, erklärte er.