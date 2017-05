Demo in Madrid für menschenwürdige Arbeitsbedingungen

Zehntausende auf den Straßen - © APA (AFP)

In Madrid haben am Samstag Zehntausende für menschenwürdige Arbeitsbedingungen demonstriert. Der “Marsch der Würde” richtete sich gegen die Arbeitsmarktpolitik der konservativen spanischen Regierung unter Ministerpräsident Mariano Rajoy. Die Demonstranten, die aus dem ganzen Land zusammengeströmt waren, trugen ein Spruchband mit der Aufschrift “Brot, Arbeit, Dach und Gleichheit” vor sich her.