Demo gegen Weltwirtschaftsforum wegen Schnee nicht genehmigt

Aufgrund zu großer Schneemengen hat die Gemeinde Davos eine Kundgebung gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) in dem Schweizer Alpenort abgelehnt. Wegen des vielen Neuschnees seien die Platzverhältnisse äußerst begrenzt. Die Antragsteller protestierten gegen die Entscheidung. Sie wollten am Donnerstag nahe dem Bahnhof demonstrieren, der etwa einen Kilometer vom Veranstaltungsort entfernt liegt.

Auch weitere Anträge für Kundgebungen seien abgelehnt worden, teilte die Gemeinde am Montag mit. Demonstrationen und freie Meinungsäußerungen seien wichtig. Doch angesichts des beispiellosen Schneefalls seien die räumlichen Verhältnisse in Davos äußerst schwierig. In dem Ort schneite es seit Tagen fast ohne Unterbrechung, meterhohe Schneeberge säumten die Straßen. Nebenstraßen seien teilweise überhaupt nicht oder nur noch einspurig befahrbar.