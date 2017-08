Dembele-Wechsel zu “Barca” laut Medien fix

Ousmane Dembele soll BVB bis zu 150 Millionen Euro einbringen - © APA (dpa)

Die Wechsel-Saga rund um Oumane Dembele steht offenbar kurz vor ihrem Ende. Laut übereinstimmenden Medienberichten einigten sich Borussia Dortmund und der FC Barcelona am Rande der Gruppenauslosung zur Champions League in Monaco über einen Transfer des 20-jährigen Offensivspielers zu den Katalanen. Offiziell kam vom BVB am Donnerstagabend ein Dementi zu den Berichten.