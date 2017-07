Demare gewann 4. Tour-Etappe nach Massensprint

Auch Tour-Leader Geraint Thomas vom Team Sky war in einen Massensturz involviert. Der Brite verteidigte aber trotzdem das Gelbe Trikot, da sein Sturz innerhalb der letzten drei Kilometer passiert war. Vor der ersten Bergetappe am Mittwoch liegt Thomas in der Gesamtwertung weiterhin zwölf Sekunden vor seinem Sky-Teamkollegen und Topfavoriten Chris Froome.

Ärger als Thomas erwischte es den ehemaligen Weltmeister Mark Cavendish. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 30-jährige Brite zog sich bei einem von Weltmeister Peter Sagan verursachten Crash kurz vor dem Ziel vermutlich Verletzungen an einer Schulter und einer Hand zu. Auch John Degenkolb, der ebenfalls zu Fall kam, wurde in eine Klinik zum Röntgen gebracht.

(APA/dpa)