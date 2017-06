Dem Tod nur knapp entkommen: Kugel verfehlt Kurden-Kämpferin haarscharf

Das Video wurde bei einem Scharfschützen-Gefecht gegen den IS in Raqqa aufgenommen. Die Kämpferin gehört dem Frauenkampfverband der syrischen Volksverteidungseinheit, kurz YPG, an. Eine bewaffnete kurdische Miliz in Syrien. Hier wehren sich mehrere tausend Frauen zwischen 18 und 40 Jahren gegen den IS und andere Dschihadisten.

Besonders gefürchtet

Ihre männlichen Gegner fürchten sich besonders vor den weiblichen Kurden-Kämpferinnen. Sie glauben daran, dass ihnen der Zugang zum Paradis verwehrt wird, wenn sie von einer Frau getötet werden.

(red.)