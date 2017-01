Dem Rhein seine Bedrohung nehmen

Der Rhein hat für die Bewohner am Strom im Laufe der Geschich­te schon sehr viel Unglück gebracht. Nie vergessen sind zum Beispiel die gigantischen Überschwemmungen um die Jahrhundertwende zwischen 19. und 20. Jahrhundert, als etwa Lustenau komplett un­ter Wasser stand. Der Rhein schrieb im gleichnamigen Tal mehrere traurige Geschich­ten.

Wallner drückt aufs Tempo

Andererseits: Das Rheintal hat sich in den letzten Jahr­zehnten zu einem attraktiven Wirtschafts-und Wohnraum entwickelt. Experten haben berechnet, dass ein 300-jähri­ges Hochwasser in der Region einen Schaden von 5,6 Milli­arden Franken verursachen könnte. Daher haben 2005 die Regierungen Vorarlbergs, Liechtensteins und der Kan­tone Graubünden und St. Gal­len das Entwicklungskonzept Alpenrhein unterzeichnet. Ziel ist es, den Rhein hoch­wassersicher, ökologisch wertvoller und als Naherho­lungsgebiet für die Rheintaler lebenswert zu machen. Alles Intentionen, die sich im Kür­zel Rhein (Rhein, Erholung, Sicherheit) wiederfinden.

Der Vorarlberger Landes­hauptmann Markus Wall­ner (49) fordert eine zügige Weiterentwicklung des Pro­jekts. „Wir müssen auf den zeitlichen Aspekt achten. Wir brauchen ein zielgerichte­tes und lösungsorientiertes Arbeiten, daher ist der Start des Generellen Projekts jetzt wichtig“, stellt Wallner klar. Das „Generelle Projekt“ ist der Plan des Jahrhundert­vorhabens. Er soll trotz der Einsprüche von Naturschüt­zern wegen Testbohrungen zur Trinkwasserversorgung im Rheinvorland im kom­menden Jahr fertig sein. „Das wollen wir schaffen. Entwe­der durch den Verzicht auf die Testbohrungen oder eine entsprechende Behandlung der Einsprüche, welche die Testbohrungen erlaubt“, betont Projektleiter Markus Mähr (42).

Bald sechs Jahre kümmert sich der Röthner um Rhesi und versucht die Planungen voranzutreiben. Schon längst ist ihm dabei bewusst, „dass es ein Weg der kleinen Schrit­te ist. Aber es geht weiter, und ich hoffe wirklich, dass wir bald wissen, wohin die Reise geht.“

Die vielen Interessen

Noch sind wichtige Entschei­dungen offen. Zum Beispiel jene, ob es zu Dammabrü­ckungen bei Koblach und im Raum Hard/Fußach kommen wird. Das heißt, ob in jenen Bereichen der Außendamm weiter nach hinten Richtung Siedlungsgebiet verrückt wird, um dem Fluss noch mehr Raum zu geben. Eine Maßnahme, für die sich Na­tur- und Umweltgruppen begeistern, welche die Land­wirtschaft jedoch verteufelt. Die Bauern wollen nicht noch mehr fruchtbares Ackerland verlieren, als ihnen Rhesi ohnhin kosten wird.

Der Rhein soll vom Illspitz bis zur Bodenseemündung sogenannte Trittsteine be­kommen – vier oder fünf an der Zahl. Es handelt sich dabei um Stellen, an denen der Fluss aufgeweitet wird. Damit sollen aus Sicht der Projektplaner zwei Ziele er­reicht werden: Zum einen sollen diese Maßnahmen die Hochwassersicherheit erhö­hen, zum anderen soll sich an diesen Stellen eine Ökologie entwickeln können.

Hat der Fluss mehr Platz und Ausweichmöglichkeiten, verringert sich auch die Fließ­geschwindigkeit. Oberstes Ziel in puncto Hochwasser­sicherheit: Die Durchflusska­pazität soll von 3100 Kubik­metern auf 4300 Kubikmeter erhöht werden.

Dass der Rhein ökologisch nahezu tot ist, ist eine Tatsa­che. Mit der Aufweitung des Flusses und der Reduktion der Fließgeschwindigkeit sol­len wieder Lebewesen vom Bodensee in den Fluss gelan­gen. Kiesbänke und Ruhe­wasserzonen wären zudem ideal für die Ansiedlung von tierischem und pflanzlichem Leben.

Nebst Hochwasserschutz und Aufwertung der Ökolo­gie soll der Rhein auch den Bewohnern des Rheintals wieder mehr Lebensqualität bringen – durch die Errich­tung von Erholungsgebieten.

Wann was passiert, hängt wesentlich von den Ent­wicklungen im neuen Jahr ab. Sollte alles nach Plan gehen, rechnet Mar­kus Mähr mit einem Bau­beginn im Jahre 2021.

Fakten zu Rhesi

» Rhesi: Kürzel für Rhein, Erholung und Sicherheit

» Projektinhalt: Hochwasserschutz­projekt für den Alpenrhein vom Illspitz bis zu Bodenseemündung auf 26 Kilometern Länge

» Ziel: Erhöhung der Durchflusska­pazität von derzeit 3100 m3 auf 4300 m3

» Planungsbeginn: 2011

» Geplante Umsetzungsdauer: 20 Jahre

» Betroffen: 26 Kommunen auf beiden Seiten des Rheins; 13 in der Schweiz, 13 in Österreich

» Ungefährer Gesamtkostenrahmen: 500 Millionen Euro