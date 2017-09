Dem Regen zum Trotz: Erfolgreiches Turnierwochende für den Reitclub Wildfang Klaus

Klaus. (loa) Zahlreiche Reiter aus Vorarlberg, Tirol, Deutschland und der Schweiz stellten ihr Können unter Beweis und ließen sich auch bei durgehend strömendem Regen nicht vom Reiten abhalten. Trotz des schlechten Wetters wurden sehr anspruchsvolle Ritte gezeigt und Pferde und Reiter waren trotz den ungemütlichen Verhältnissen sehr motiviert.

„Besonders unsere Jugend die in den Lizenz Freien Bewerben angetreten sind legten eine tolle Einstellung an den Tag, über 20 Teilnehmer jeden Tag und das oft bei strömendem Regen“, lobt Reitlehrer und Parcourbauer Armin Meusburger.

Den Zuschauern wurden anspruchsvolle und schöne Ritte gezeigt. Die 13jährige Hannah Berchtold aus Ebnit belegte mit ihrem Islandpferd Haukur vom Neufost den sehr guten dritten Platz. „Ich saß schon auf Pferden bevor ich laufen konnte und seit zwei Jahren mache ich bei Turnieren mit“, lacht sie.

In der Klasse B belegte Mirjam Mainetti auf Leroy 9 den ersten Platz gefolgt von Gabi Schneider auf Duchesse IX und Annika Schratter auf Little Snowman. „Die Sonne am Sonntag ließ dann unsere Reiterherzen wieder höher schlagen und ermöglichte einen schönen Turnierausklang“, freut sich Organisatorin Amrei Loacker.