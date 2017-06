Dem nationalen Meistertitel näher kommen

Die Dornbirner setzten sich am Sonntag im hart umkämpften, ereignisreiche Hinspiel bereits mit 5 : 2 durch und wollen zu Hause nochmals den Ton angeben. Es wird jedoch kein leichtes Unterfangen, denn bei den Hausherren fehlen mit Stefan Sahler (privat), Kilian Hagspiel und David Rodriguez (rotgesperrt) gleich drei wichtige Spieler. Trotz der schwierigen Ausgangslage und stark ersatzgeschwächt werden die Dornbirner versuchen auf Sieg zu spielen, um dem 14. Meistertitel ein großes Stück näher zu kommen. Behalten die beiden Ländle-Teams am Wochenende die Oberhand (Villach am Sonntag um 11 Uhr in Wolfurt), so würde einem rein Vorarlberger Finale um die österreichische Vormachtstellung am 15. Juni in der HockeyArena Wolfurt nichts mehr im Wege stehen. Schaut vorbei und unterstützt die Mannen um Coach Jesus Gende bei ihrem Vorhaben – Titelverteidigung.

Österreichische Meisterschaft

Samstag, 10. Juni 2017, 18 Uhr, Stadthalle

RHC Dornbirn – RHC Villach