Dem Internet die Stirn bieten: Kostümverleihe in Vorarlberg vor dem Aus?

Viele Kunden lassen sich erst im Fachgeschäft beraten, um dann im Internet zu kaufen. Gerade Einzelhändler wie auch Bianca Sellge und Brigitte Reichl leiden unter dem Beratungsklau. Im VOL.AT Interview erzählen sie von ihren Erfahrungen.

Weil es einfach bequemer ist

Nicht nur immer mehr junge Leute entscheiden sich vom Sofa aus einzukaufen, gerade für Berufstätige erspart der Weg ins Geschäft kostbare Zeit. Die Bequemlichkeit wiegt jedoch nicht den Service auf, davon ist Brigitte Reichl vom Kostümverleih Reichl in Dornbirn überzeugt: “Immer mehr Leute kommen zurück, weil sie im Internet dann doch nicht so zufrieden waren.” Doch der schier übermächtige Online-Handel bedroht zunehmend das Geschäftsmodell von Unternehmerinnen wie Bianca Sellge und Brigitte Reichl, die in Hard und Dornbirn mit dem Verleih von Kostümen ihren Lebensunterhalt verdienen.