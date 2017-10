Dem Brot auf der Spur

Dornbirn. Aus welchen Zutaten besteht eigentlich Brot? Wie früh muss ein Bäcker aufstehen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen bekam die Fischlegruppe des Kindergartens Rohrbach bei ihrem Besuch in der Bäckerei Stadelmann im Dornbirner Oberdorf. Hier durften die Kinder nicht nur dem Chef Markus Stadelmann höchstpersönlich über die Schulter schauen, sondern sich auch selber als Bäcker versuchen. „In Zeiten, in denen an jeder Ecke diverse Backshops miteinander konkurrieren, und teils lange vorproduzierte und weit transportierte Teiglinge als vermeintlich frische Ware die Konsumenten locken, gewinnt das echte Bäckerhandwerk zunehmend an Bedeutung“, ist Kindergartenleiterin Carmen Abbrederis-Kieslinger überzeugt.

Vom Korn zum Brot

Im Vorfeld hatten die Mädchen und Buben im Kindergarten schon allerlei Wissenswertes über den Weg vom Getreidekorn bis zum fertigen Lebensmittel Brot erfahren. Bei Markus Stadelmann konnten sie die verschiedenen Arbeitsschritte nun nochmals hautnah in der Backstube miterleben. Fasziniert verfolgten die Kinder unter anderem den Mahlvorgang des Getreides in der großen Getreidemühle, bestaunten die ungewohnt großen Maschinen und Backbehelfe und bereiteten gemeinsam mit dem Profi aus frischen und hochwertigen Bio-Zutaten einen Teig für Semmel zu.

Selbstgemachte Zopf-Krokodile

Beim anschließenden gemeinsamen Backen durften die kleinen Bäckerlehrlinge ihre Fingerfertigkeit unter Beweis stellen. Unter der Anleitung des Bäckermeisters formten sie kleine Krokodile aus Zopfteig, die anschließend auf den großen Backblechen Platz fanden um im großen Backrohr gebacken zu werden.